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, kapalı mı? 16 Mayıs ?

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar gelmesinin ardından ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye’de normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte AVM’ler, kuaförler ve berberlerin kurallara uygun olarak açılması kararı alınmıştı. 11 Mayıs itibariyle işlerinin başına dönen berberler sokağa çıkma yasağında açık mı kapalı mı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri açık ve kapalı olan kurumlar belli oldu. Buna göre; Berberler hafta sonu açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs ?

Giriş Tarihi: 16.5.2020 11:07 Son Güncelleme: 16.5.2020 11:08 ABONE OL
Berberler hafta sonu açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs Sokağa çıkma yasağında berberler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan kuaöförler ve berberler geçen hafta faaliyet göstermeye başladı. Normalleşmenin ilk adımlarının atıldığı berberlerin sokağa çıkma yasağında çalışıp çalışmadığı ise merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren berbere gitmek isteyen vatandaşlar internetten '' Bu hafta sonu , kapalı mı? 16 Mayıs ?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Peki , kapalı mı? 16 Mayıs Sokağa çıkma yasağında berberler çalışıyor mu?

BERBERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı kararı açıklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber, berberler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; berberler hafta sonu açık mı?

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Berberler hafta sonu açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs Sokağa çıkma yasağında berberler çalışıyor mu?
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