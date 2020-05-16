İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan kuaöförler ve berberler geçen hafta faaliyet göstermeye başladı. Normalleşmenin ilk adımlarının atıldığı berberlerin sokağa çıkma yasağında çalışıp çalışmadığı ise merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren berbere gitmek isteyen vatandaşlar internetten '' Bu hafta sonu berberler açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs Sokağa çıkma yasağında berberler çalışıyor mu?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Berberler hafta sonu açık mı, kapalı mı? 16 Mayıs Sokağa çıkma yasağında berberler çalışıyor mu?

BERBERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı kararı açıklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber, berberler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; berberler hafta sonu açık mı?