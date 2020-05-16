Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

4 günlük sokağa çıkma yasağı için ile 16-19 Mayıs tarihlerinde evlerinde kalmaya devam edecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile bu durumun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı, 16-19 Mayıs tarihleri arasında belirlenen illerde uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;