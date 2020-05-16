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Bu hafta sonu hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

tarafından yayımlanan genelge ayrıntılarına göre bugün hangi illerde uygulanıyor? 30 büyükşehir ve ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması hafifletildi ve sokağa çıkma yasağı olan iller azaldı. Bu karar, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bugün sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk günü ve yasağın biteceği tarih de, kısıtlamanın geçerli olduğu illerdeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu ve bugün hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?

Giriş Tarihi: 16.5.2020 08:45 Son Güncelleme: 16.5.2020 08:46 ABONE OL
Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

4 günlük için ile 16-19 Mayıs tarihlerinde evlerinde kalmaya devam edecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile bu durumun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğini araştırmaya başladı. tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı, 16-19 Mayıs tarihleri arasında belirlenen illerde uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;

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Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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