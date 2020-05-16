Dilan Polat kimdir, ne iş yapıyor? Dilan Polat kaç yaşında?

Sosyal medya hesabında aile dramını anlatmasıyla son dönemde gündem olan '' Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Küçük yaşlarda iş hayatına atılan genç kadının sosyal medya hesabında 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Evli ve iki çocuk annesi olduğu bilinen Polat yaptığı son açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi olan güzellik uzmanı ve aynı zamanda fenomen olan Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DİLAN POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden ailesi hakkında son dakika açıklamalarda bulunan Dilan Polat magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından '' Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte Dilan Polat hayatı ve hakkında merak edilenleri…