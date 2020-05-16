Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?

A) Ege Boğazı

B) Akdeniz Boğazı

C) Marmara Boğazı

D) Karadeniz Boğazı

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..