İBB, metro açılışını bir kez daha erteledi

CHP'li İBB yönetimi, AK Partili eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yüzde 90'ını tamamladığı Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışını önce Kasım 2019'a sonra da 19 Mayıs 2020'ye erteledi. Hattı bir türlü bitiremeyen İBB bu kez Kovid-19 pandemisine sığındı. Belediye, vatandaşın hattın sinyalizasyon sisteminde çalışan bir grup İspanyol çalışanın ülkesine döndüğünü, bu nedenle de açılışın 19 Mayıs'a yetişmeyeceğini duyurdu. İBB, İspanyol çalışanların ülkelerinden döndükten sonra en az 80-90 gün daha sinyalizasyon üzerinde çalışacağını ve test sürüşlerinin ardından hattın açılabileceğini duyurdu.