Kahvehaneler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 Kafeler ne zaman açılacak?

Ülkemizde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin ve kafelerin faaliyetleri geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile beraber kafelerin ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı da merak konusu. Gerek işletme sahipleri gerekse vatandaşlar 'Kahvehaneler ve kafeler ne zaman açılacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

KAHVEHANELER VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIR?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

Hedef 12 Haziran’da camilerde namaz