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O , gemi atığı değil polen kümesi çıktı

'da son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın sırrı çözüldü. Deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ve Kontrol Daire Başkanlığı, deniz yüzeyinden örnekler alarak incelemeye gönderdi. İnceleme sonunda, sarı tabakanın gemi atığı olmadığı ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 16:30 Son Güncelleme: 16.5.2020 16:34 ABONE OL

Antalya'da, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakanın kirlilik olmadığı anlaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldı.

Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.

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O sarı tabaka, gemi atığı değil polen kümesi çıktı
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