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Pazarlarda adım atacak yer kalmadı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
Pazarlarda adım atacak yer kalmadı
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarında izdiham yaşandı. Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarına öğle saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü. Belediye ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı. Benzer görüntüler Beyoğlu Kasımpaşa'daki cuma pazarında da yaşandı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar sebze ve meyveleri de tek tek elleriyle seçti. Meyve satan bir pazarcı esnafı "Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok" dedi.
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Pazarlarda adım atacak yer kalmadı
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