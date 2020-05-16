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ne zaman? bayramı hangi gün başlıyor? İşte bayram tarihi…

Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı da daha yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar buruk bir sevinç yaşamaya başladı. Corona virüsü nedeniyle önceki yıllardaki gibi toplanmalar ve yakınlar ile iftar ve sahurlar olmayacak. Ancak, alınan tedbirlere ne derece uyulduğuna bağlı olarak tehlike kalktığı takdirde hayat yavaş yavaş normale dönecek. Bunun umuduyla insanlar, Ramazan bayramı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, bayramı hangi güne denk geliyor? Haberimizde, Ramazan bayramı ne zaman sorusunun yanıtını bulabilir ve kaç gün olduğu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 11:57 ABONE OL
Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor? İşte bayram tarihi…

bayramı ne zaman sorusu yılın her döneminde araştırılıyor. 2020 yılının tarihi için de geri sayım sona eriyor. On Bir Ayın Sultanı olan bu mübarek ayın son günlerine girmemizle birlikte, Ramazan bayramı hangi gün sorusunun cevabını bulmaya yönelik araştırmalar arttı. Corona virüsü nedeniyle önceki Ramazan aylarına kıyasla çok daha sakin geçen bu Ramazan ayında, camiler boş kalacak ve toplu iftarlar olmayacak. Her sene, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 10 gün geriye gidiyor. Bu yıl Ramazan bayramını 10 gün daha erken idrak edeceğiz. Peki, 2020 Ramazan bayramı ne zaman ve kaç gün? İşte, mübarek ayın sonunda erişeceğimiz Ramazan bayramı hangi gün sorusunun yanıtı…

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Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor? İşte bayram tarihi…
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