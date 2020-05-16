Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor? İşte bayram tarihi…

2020 Ramazan bayramı ne zaman sorusu yılın her döneminde araştırılıyor. 2020 yılının Ramazan Bayramı tarihi için de geri sayım sona eriyor. On Bir Ayın Sultanı olan bu mübarek ayın son günlerine girmemizle birlikte, Ramazan bayramı hangi gün sorusunun cevabını bulmaya yönelik araştırmalar arttı. Corona virüsü nedeniyle önceki Ramazan aylarına kıyasla çok daha sakin geçen bu Ramazan ayında, camiler boş kalacak ve toplu iftarlar olmayacak. Her sene, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 10 gün geriye gidiyor. Bu yıl Ramazan bayramını 10 gün daha erken idrak edeceğiz. Peki, 2020 Ramazan bayramı ne zaman ve kaç gün? İşte, mübarek ayın sonunda erişeceğimiz Ramazan bayramı hangi gün sorusunun yanıtı…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. İşte, 2020 Ramazan Bayramı tarihi…