Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! | CANLI

sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! | CANLI

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği sonuçları bu akşam belli oluyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye üst üste tam dördüncü kez devretmişti. Binlerce vatandaş 4.389.284,84 TL’lik büyük ikramiyenin hayalini kurarken öte yandan konuyla ilgili olarak hızlı bilet sorgulama ekranını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfasından bugün gerçekleşecek olan 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve sonuçların açıklanması ile kazanan rakamlara ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 16.5.2020 19:13 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! | CANLI

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği 16 Mayıs 2020 çekilişi için heyecan adeta dorukta! Bilindiği üzere geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye tam dördüncü kez devretmişti. 4.389.284,84 TL'lik ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar oynadıkları oyunun kazanan rakamlarını araştırıyor. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Şeklindeki birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. İşte 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan rakamlar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez 4.389.284,84 TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

Sayısal Loto çekilişi, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Haberimizin devamından kazanan rakamlara ulaşabilir sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA