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alma başvurusu ve sorgulama ekranı! E Devlet ile seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama nasıl yapılır?

alma başvurusu nasıl yapılır, sorgulama nereden yapılır ve kaç güne çıkar sorularının yanıtları, yollar arası kısıtlamanın azaltılması neticesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 ilimizde şehir dışına çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilirken İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 şehirde uygulamanın devam ettiği açıklandı. Şehirler arası seyahat yapılması için de İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar açıklanırken başvuru işlemlerinin nasıl, nereden yapılacağı da duyuruldu. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da bir an önce E Devlet ve ALO 199 hattı ile sorgulama yapmak istiyor. Peki, 2020 seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç güne çıkar? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! İşte, ALO 199 hattı ve seyahat izin belgesi başvuru sonucu E Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 16.5.2020 17:14 Son Güncelleme: 16.5.2020 17:15 ABONE OL
Seyahat izin belgesi alma başvurusu ve sorgulama ekranı! E Devlet ile seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, ülkemizdeki 24 il için uygulanan şehir dışına çıkma yasağı uygulamasının 9 il için sonlandırıldığı açıklanmıştı. Hâl böyle olunca da, yasağın kalkmadığı illerde yaşayan vatandaşlar ve il dışına çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun akabinde, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen yurttaşlar da '2020 alma başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE KAÇ GÜNE ÇIKAR? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;

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Seyahat izin belgesi alma başvurusu ve sorgulama ekranı! E Devlet ile seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama nasıl yapılır?
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