Son dakika haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yapılacak mı?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle resmi tatillerde uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması için şimdi ise gözler Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna çevrildi. Bununla ilişkili olarak yapılacak son dakika açıklamaları beklenirken geçtiğimiz hafta başında uygulanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kısıtlamaların devamlılığının olacağı yönündeki açıklamalarının ardından vatandaşlar yakın zamandaki Ramazan Bayramı için de yasağın olmasını bekliyor. Konuya ilişkin olarak henüz resmi bir bilgi bulunmasa da internet aracılığı ile gün içerisinde "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" şeklindeki sorular sorgulatılmayı sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuya ilişkin son dakika haberleri ve tüm detaylar…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu ile beraber Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlama sürerken öte yandan son günlerin en çok merak edilen konusu Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama için şimdi gözler yetkili isimlere çevrildi.

Peki, Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar….