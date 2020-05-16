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Son dakika haberi: Kızını döve döve öldürmüştü! Cani baba hakkında flaş gelişme

'te 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde döverek öldüren cani baba hakkında son dakika haberi geldi. Babasının şiddetine maruz kaldıktan sonra 4 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve hayatını kaybeden küçük Ceylan, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Polis tarafından yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen cani baba Müslüm Aslan, bulunduğu cezaevinde arkasında bir intihar notu bırakarak kendini astı. Olay ardından adli ve idari işlem başlatıldı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 13:09 Son Güncelleme: 16.5.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Kızını döve döve öldürmüştü! Cani baba Müslüm Aslan hakkında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 17 Nisan günü eşi Rukiye Aslan'dan ayrı yaşayan 33 yaşındaki Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde darp etmişti. Hastaneye kaldırılan küçük kız, 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaydetmişti. Polisin yakaladığı Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, 11 Mayıs tarihinde Gaziantep'ten Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk ile gelen Aslan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KENDİSİNİ ASTI

'Kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Müslüm Aslan'ın 16 Mayıs günü sabah saat 08:00 sıralarında sayım için koğuşa girildiğinde arkasında intihar notu bırakarak kendini asmış olduğu görüldü.

ÖLDÜ

Aslan'ın çağrı üzerine gelen 112 ekiplerince eks olduğun tespit edildi. Olay yeri inceleme işlemleri ardından KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne otopsi işlemleri için sevk edilmesi talimatı verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

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Son dakika haberi: Kızını döve döve öldürmüştü! Cani baba Müslüm Aslan hakkında flaş gelişme
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