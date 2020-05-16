Son dakika haberi: Kızını döve döve öldürmüştü! Cani baba Müslüm Aslan hakkında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 17 Nisan günü eşi Rukiye Aslan'dan ayrı yaşayan 33 yaşındaki Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde darp etmişti. Hastaneye kaldırılan küçük kız, 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaydetmişti. Polisin yakaladığı Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, 11 Mayıs tarihinde Gaziantep'ten Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk ile gelen Aslan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KENDİSİNİ ASTI

'Kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Müslüm Aslan'ın 16 Mayıs günü sabah saat 08:00 sıralarında sayım için koğuşa girildiğinde arkasında intihar notu bırakarak kendini asmış olduğu görüldü.

ÖLDÜ

Aslan'ın çağrı üzerine gelen 112 ekiplerince eks olduğun tespit edildi. Olay yeri inceleme işlemleri ardından KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne otopsi işlemleri için sevk edilmesi talimatı verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

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