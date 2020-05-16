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Haberler! : Bugün marketler ve fırınlar açık mı? Market çalışma saatleri ve fırınlar….

Bugün marketler ve fırınlar açık mı? Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla Türkiye’de 15 ilde ilan edildi. Önceki sokağa çıkma yasaklarından farklı olarak birçok ilimizde corona virüs tehdidinin azalması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Peki bugün marketler açık mı? Haberimizde 16 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarına göre Ankara, Balıkesir, , Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, , , Kocaeli, , Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere, Türkiye’de toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Corona virüsü bulaşıcılığını önlemek için getirilen 16-19 mayıs sokağa çıkma yasağında marketler, fırınlar ve eczaneler açık mı sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 07:59 Son Güncelleme: 16.5.2020 08:10 ABONE OL
Son Dakika Haberler! Sokağa Çıkma Yasağı: Bugün marketler ve fırınlar açık mı? Market çalışma saatleri ve fırınlar….

Corona virüsü nedeniyle getirilen hafta sonu uygulaması bu hafta da 15 ilde uygulanıyor. Bu illerin hangileri olduğu birçok vatandaş tarafından araştırılırken, sokağa çıkma yasağında bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı da en çok merak edilen sorular arasında yer almakta. Corona virüsü pandemisinin erken dönemlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından farklı olarak, çoğu ilde, kısıtlamalar kaldırıldı. Aynı zaman, tarihine kadar sürecek olan 4 günlük bir yasak olduğu için, market çalışma saatleri ile ilgili de kritik bir düzenleme, bugün sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına dahil edildi. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 16 Mayıs Cumartesi yani bugün marketler açık mı, fırınlar ve eczaneler çalışıyor mu? Haberimizde, market çalışma saatleri yer almaktadır.

16-19 MAYIS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Bu haftaki yeni genelgeye göre daha geç kapanacak! Peki, marketler saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfou kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs'ta marketler açık mı?

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Son Dakika Haberler! Sokağa Çıkma Yasağı: Bugün marketler ve fırınlar açık mı? Market çalışma saatleri ve fırınlar….
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