Telefon cinayeti

İstanbul Eyüpsultan'da bir mandırada çalışan Özgür Y. cep telefonunu kurcalayıp ailesine ait özel fotoğraflarına baktığı gerekçesiyle aynı yerde çalışan Türkmenistan uyruklu Raşit A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli Özgür Y. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özgür Y. emniyetteki ilk ifadesinde; "Olaydan bir gün önce cep telefonumu alıp kurcalamış. Telefonumda bulunan aileme ait özel fotoğrafları görüp onlar hakkında yorum yaptı. Bende bu durumdan çok rahatsız oldum sinirlendim" dediği ileri sürüldü.