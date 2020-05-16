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sarması’yla moral buldular

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
‘Tokat sarması’yla moral buldular
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilerek karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası "Tokat sarması" oynayarak moral verdi. Kuveyt'ten 8 Mayıs 2020'de getirilen 280 Türk vatandaşından 244'ü KYK'ya bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurdunda misafir ediliyor. Tokat Belediyesi tarafından yurtlarda kalan vatandaşlara Ramazan akşamı mini bir konser programı düzenlendi. Yurt görevlileri ise vatandaşlara moral olsun diye tulum ve maskelerle kente has olan "Tokat sarması" oynadı. Alkış toplayan görevlilerin o anlarını vatandaşlar telefonları ile görüntüledi.
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‘Tokat sarması’yla moral buldular
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