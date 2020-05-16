‘Tokat sarması’yla moral buldular

Koronavirüs tedbirleri
kapsamında
Tokat'a getirilerek
karantina
altına alınan vatandaşlara,
yurt görevlileri
kente has oyun havası "Tokat sarması"
oynayarak moral verdi. Kuveyt'ten
8 Mayıs 2020'de getirilen 280 Türk
vatandaşından 244'ü KYK'ya bağlı
Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan
Aydın Öğrenci yurdunda misafir ediliyor.
Tokat Belediyesi tarafından yurtlarda
kalan vatandaşlara Ramazan akşamı
mini bir konser programı düzenlendi.
Yurt görevlileri ise vatandaşlara moral
olsun diye tulum ve maskelerle kente
has olan "Tokat sarması" oynadı. Alkış
toplayan görevlilerin o anlarını vatandaşlar
telefonları ile görüntüledi.