‘Tokat sarması’yla moral buldular

Koronavirüs tedbirlerikapsamındaTokat'a getirilerekkarantinaaltına alınan vatandaşlara,yurt görevlilerikente has oyun havası "Tokat sarması"oynayarak moral verdi. Kuveyt'ten8 Mayıs 2020'de getirilen 280 Türkvatandaşından 244'ü KYK'ya bağlıMehmet Emin Tokadi ve Şehit AydoğanAydın Öğrenci yurdunda misafir ediliyor.Tokat Belediyesi tarafından yurtlardakalan vatandaşlara Ramazan akşamımini bir konser programı düzenlendi.Yurt görevlileri ise vatandaşlara moralolsun diye tulum ve maskelerle kentehas olan "Tokat sarması" oynadı. Alkıştoplayan görevlilerin o anlarını vatandaşlartelefonları ile görüntüledi.