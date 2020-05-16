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tarihi yolculuk hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Hatıra bileti alma ekranı: 'ndan 19 Mayıs'a özel tarihi yolculuk!

'ndan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel tarihte yolculuk uçuşuna hatıra bileti almak isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Kurumun Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 'ün Milli Mücadeleyi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra TK1919 sefer sayısı ile 'a düzenlenecek olan uçuş tüm 'yi heyecanlandırırken öte yandan bu uçuşa evlerinde kalarak katılmak isteyen vatandaşlar haberimizde bulunan site üzerinden THY 19 Mayıs tarihte yolculuk Hatıra bileti oluşturabilecek. Oluşturulan biletler ise sosyal medyada belirlenen hashtaglerle paylaşılacak. Buna göre; Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği tarihi yolculuk uçuşuna dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki, THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır, nereden oluşturulur? İşte www.tarihiyolculuk.com sitesi ile bilet alma ekranı…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 01:35 Son Güncelleme: 17.5.2020 01:35 ABONE OL
THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Hatıra bileti alma ekranı: Türk Hava Yolları'ndan 19 Mayıs'a özel tarihi yolculuk!

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 'ndan tarihi yolculuk! Milli Mücadele'nin başlatıldığı günün üzerinden tam 101 yıl sonra TK1919 sefer sayısı ile İstanbul'dan 'a düzenlenecek olan uçuşa evlerinde kalarak katılmak ve destek vermek isteyen binlerce vatandaş şimdiden tarihi yolculuk Hatıra bileti nasıl alınır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk Hava Yolları tarafından başlatılan bu kampanya; online ortamdan www.tarihiyolculuk.com sitesi üzerinden vatandaşların başvuruları ile gerçekleştirilebilecek. Bu özel günde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları salgın nedeniyle yapılamazken başlatılan bu kampanya ise şimdiden yoğun ilgi görüyor. Peki, THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY tarihi yolculuk bileti başvurusu nereden yapılıyor? İşte konuya dair tüm detaylar!

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN 19 MAYIS'A ÖZEL TARİHİ YOLCULUK! THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda yapılacak olan TK1919 sefer numaralı uçuşa evlerinden destek vermek isteyen vatandaşlar Milli Mücadele'nin 101. Yılında ile kampanyaya katılım sağlıyor.

İşte Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuşun detayları ve bilet alma ekranı…

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THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Hatıra bileti alma ekranı: Türk Hava Yolları'ndan 19 Mayıs'a özel tarihi yolculuk!
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