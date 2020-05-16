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Video paylaşıp devlet büyüklerine etti! Hakaretçi İş adamı tutuklandı

Sarıyer’deki ünlü restoran Engin Balık’ın sahibi Seymen Ali Öztürk sosyal medyada devlet büyüklerine karşı sarfettiği ağır içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 16.5.2020 21:58 Son Güncelleme: 16.5.2020 21:59 ABONE OL
Video paylaşıp devlet büyüklerine hakaret etti! Hakaretçi İş adamı tutuklandı

Sarıyer'deki ünlü restoran Engin Balık'ın sahibi Seymen Ali Öztürk, dün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirdi. Öztürk paylaşımında, Cumhurbaşkanı, İstanbul Valisi ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef aldı.


Engin Balık'ın sahibi Seymen Ali Öztürk

TUTUKLANDI
Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından savcılığa sevk edildi. İstanbul Adliyesine getirilen Öztürk, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği Sulh ceza hakimliği tarafından hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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Video paylaşıp devlet büyüklerine hakaret etti! Hakaretçi İş adamı tutuklandı
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