Virüssavar gelinlik!

Diyarbakır'da bir gelinlikçi, 500 metre tül kullanarak yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan 20 kilogram ağırlığında "sosyal mesafeli" gelinlik tasarladı. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle törenler ertelendi. Birçok sektör gibi düğün salonları ve gelinlikçiler de yeni döneme hazırlanıyor. Gelinlik tasarımı yapan Mehmet Kaymak, düğün salonlarının açılması halinde gelinin davetlilerle temasını en aza indirmek için sürece uygun sembolik bir gelinlik dikti. Kaymak, "Düğün salonları açıldığı zaman gelinlerimiz böyle bir gelinliği tercih edebilir" dedi.