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47 derecelık sıcaklık termometreyi bozdu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
47 derecelık sıcaklık termometreyi bozdu
Adana'da 16-19 Mayıs arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen hava sıcaklığının 47 dereye ulaşması nedeniyle neredeyse kimse dışarı çıkmadı. Atatürk Parkı'nda en son 45 dereceyi gösteren termometre sıcaklığın daha da yükselmesi üzerine bozuldu. Kentte bir grup vatandaş asfaltta 20 dakikada yumurta pişirdi. Muğla'da dün tarihteki en yüksek mayıs ayı sıcaklığı olan 47 derece kaydedildi. Şanlıurfa'da termometreler 41 dereceyi gösterirken, bu mevsimde kısmen daha serin olan Samsun'da da 31 derecelik sıcaklık ölçülmesi dikkat çekti.
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47 derecelık sıcaklık termometreyi bozdu
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