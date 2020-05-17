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Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri

, saat kaçta bitiyor?

, saat kaçta bitiyor? ’ aratması vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’de corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu noktada haftada bir gün belirli saatler arasında dışarı çıkan yaşlılar, normalde 10.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkıyorlardı. Ancak İçişleri Bakanlığı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeni bir karar ile bu saatlerde değişikliğe gitti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak, kaçta bitiyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 12:33 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Virüsle mücadele de birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, ikinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu noktada 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri belli saat aralıklarında dışarı çıkabiliyorlar. Peki, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor? Hafta içi Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi. Bu durumla beraber binlerce vatandaş konuya dair yayınlanan genelge detaylarını merakla araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni saatleri değişti mi? İşte gelen haberi sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bir süredir uygulanmaya devam eden kronik hasta ve yaşlılardaki dışarı çıkma kısıtlaması yarın 17 Mayıs tarihinde belirlenen saat aralıklarında izinli olacak. Bu durumla beraber binlerce vatandaş bugün yoğun olarak 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sorusuna yanıt aradı.

İşte yapılan değişiklik sonrası yaşlıların sokağa çıkma saatleri…

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri
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