Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimleri sürdüren İstanbul Polisi, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı olarak fazla yolcu taşıyan altı minibüs sürücüsüne ceza kesti.

7 kişilik minibüsten 17 kişi indi! %50 kuralına uymadılar; 10 bin lira ceza yediler | Video

10 BİN 403 TL CEZA KESİLDİ

Sefaköy'deki Halkalı Caddesi ve Halkalı Meydanı başta olmak üzere farklı noktalarda çevrilen ve yarı yarıya ve yüzde 50 yolcu kuralına uymadıkları tespit edilen altı minibüs sürücüsüne "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 10 bin 403 lira idari para cezası kesildi. En fazla yedi yolcu olması gereken bir minibüsten 17 yolcu indi. Polisin yolcuları minibüsten indirirken tek tek saydığı o anlar polis kamerasına işte böyle yansıdı. Denetimlerde 79 araç kontrol edilirken, üç araç trafikten men edildi.