Bekle bizi İstanbul

Koronavırüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Havadan drone'la yapılan çekimlerde İstanbul'un büyüleyici güzelliği bir kez daha gözler önüne serilirken meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı. Üsküdar sahilinde bir martının karton bir bardakla dakikalarca oynaması da Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.