Benin'de Kovid-19'a rağmen yerel seçimler düzenlendi

Ulusal basındaki haberlere göre, Benin halkı, yerel yönetim temsilcileri ve belediye konseyi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (CENA) aldığı önlemler kapsamında, oy kullanma merkezlerinde salgına karşı seçmenlere dezenfektan ve maske dağıtıldı, sosyal mesafe kuralları uygulandı.

Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, 16.00'da kapandı.

Seçimde 5 partiden toplam 18 bin 150 aday yarıştı.

Başkent Porto-Novo ve ticari başkent Cotonou'daki sandıklarda katılımın çok düşük olduğu görüldü.

Kayıtlı 5 milyon seçmenin olduğu Benin'de seçim sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Aktif 254 Kovid-19 vakasının olduğu ülkede, virüsten 83 kişi iyileşirken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Benin'de geçen yıl nisanda düzenlenen genel seçimde hiçbir muhalefet partisi yarışmamıştı. Seçimlere katılım yüzde 27 civarında olmuştu.