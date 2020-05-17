Bugün ve yarın Bankalar açık mı, kapalı mı? 18-19 Mayıs bankalar, PTT ve kargolar çalışacak mı, açık mı olacak?

Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı devam ederken hafta içinin gelmesiyle beraber ilgili kurumlarda bazı işlemleri olan vatandaşlar 18 Mayıs Bugün ve yarın bankalar açık mı, PTT ve kargolar çalışacak mı? sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; kısıtlamayla ilgili tüm detayları içeren genelge İçişleri Bakanlığı tarafınca geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve tüm detaylar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu durum sonrası; yarın belirli saat aralıklarında marketlerin hizmet vereceği bilgisi verilirken vatandaşlar diğer kurumların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 18 Mayıs'ta bugün ve yarın Bankalar açık mı, PTT ve kargolar çalışacak mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

18-19 MAYIS BUGÜN VE YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? PTT VE KARGOLAR ÇALIŞACAK MI – DAĞITIM YAPACAK MI?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında vatandaşlara tüm detayları bir bir açıklarken öte yandan pazartesi ve Salı günleri kısıtlama dahilindeki illerde yaşayan kişiler 18-19 Mayıs bugün bankalar, ptt ve kargolar açık mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte konuya dair detaylar…