‘Çocuğunuza 3 öğün sarılın’

Psikolojik Danışman olan Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, koranavirüs salgını sonrası oluşacak ruhsal enkazın, sanılanın aksine çocukları hayata karşı daha dirençli ve özgüvenli hale getireceğini söyledi. Çocukların bu zor günleri ebeveynlerinin desteğiyle daha güçlü atlatacağını ifade eden Özer, "Salgın geriye çekildiğinde çocuklar üzerinde olumsuz bir etki bırakacak. Bu virüs çocukları hayatın korkuları ve kaygılarına karşı bir anlamda aşılayarak bağışıklık sistemi meydana getirecek. O yüzden 'çocuklarımızı cam fanus içinde büyütmeyelim' diyoruz. Hayatın acısı ve realitesi var. Çocuklar şu anda bununla güzel bir şekilde yüzleştiler. Bu yüzleşme onlara ciddi bir artı kazandıracak. Virüsün ardında bıraktığı ruhsal enkazdan çocukları, anne ve babanın yoğun desteği ve sıcaklığı çıkaracak" dedi.Her krizin yeri fırsatlar doğurduğunu vurgulayan Özer, "Salgınla birlikte empati çağı da başladı. Dünyanın en verimli toprakları yanardağların etrafında olur. Yanardağ normalde korkutucu bir tabiat olayıdır. Ama ondan çıkan verimli topraklar tekrar tabiatın canlanmasına neden olur. Bu virüs çocuklarımızın ve gençlerimizin bir anlamda kendilerine gelmesi ve empati kurmalarına olanak sağladı. Çocuklarımız, gençlerimiz yan konmuşuna diğer insanlara daha duyarlı ve hassas oldu. Artık onların acılarını ve kederlerini ıskalamayacaklar. Herkesin herkese muhtaç olduğunu, ötekini yaşatarak bizim de kendimizin yaşayabileceğini anlamak için bu süreç ciddi bir fırsat oldu. Dünyadaki bütün olaylara karşı daha hassas olacaklar" diye konuştu.Sokağa çıkma kısıtlamasının nedenlerinin çocuklara anlayacakları dil ve üslupta anlatılması gerektiğini söyleyen Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Sokağa çıkma yasağını fırsata çevirmek için eski ev oyunları tekrar gündeme gelmeli ve ebeveynler çocuklarla birlikte vakit geçirmeli. Bu süreç birbirimize zaman ayırmanın da önemini ortaya koydu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarında çocuklarınıza günde 3 öğün sarılın. Betonlar arasına sıkışıp kalan devasa enerjiyi çocuklarınızla çocuk olarak atın. Anne ve babalığın emekliliği ve istifası yoktur. 7 gün 24 saat açık olan tek ecza ebeveyn eczanesidir. Salgından sonra hiç bir şey eskisi olmayacak, ama çocuklarımızın bu süreçten daha güçlü çıkması ebeveynlerin elinde. Çocuklara hayatta gaza değil, frene basmanın ve hayatı yavaşlatmanın da öğretilmesi gerekiyor."MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yaptığı sırada öğretmenlerin kaldırdığı dövizlerde yazılı olan "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" mesajları karşısında duygulu anlar yaşadı. Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Düzce'deki eğitimciler ve ailelerinin evine konuk oldu. Rize'den başlayan Sakarya, Mersin, Hakkari, Çorum, Bartın, Edirne, Muş ve Çanakkale ile devam eden program, son olarak Düzce'de gerçekleştirildi. Dijital ortamda 10'uncusu gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yapan Bakan Selçuk, kendisini duygulandıran sürprizle karşılaştı. Selçuk, öz çekim yapmak için ekrana sırtını döndüğünde tüm öğretmenler "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" yazan dövizleri kaldırdı. Selçuk, "Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok. Bütün emekleriniz çocuklarımız için, bütün çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin" dedi. AA