Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen son depremleri duyuran son depremler listesi vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Şeklinde sorular yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 17 Mayıs 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve diğer tüm detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (17 MAYIS 2020 PAZAR)



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...