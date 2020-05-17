Eski araba lastiklerinden mama kabı yaptılar

Erzurum'un Olur İlçesi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu örnek bir projeye imza attı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek Grubu'nca atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürüldü. Eski lastikleri kesip, boyadıktan sonra üslerini kapatarak sokak hayvanlarına hem yuva hem de mama kabı yapan grup, lastiklerin ortalarına da yemek yemeleri için plastik leğen yerleştirdi. Yapılan mama kapları, ilçenin farkı noktalarına yerleştirildi. Pandemi dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı çektiklerini belirten Olur Kaymakamı İlker Eker, "Bu kapsamda sokaktaki dostlarımız için de neler yapacağımızı düşündük ve atık olan araba lastiklerinden mama kapları ürettik. İstedik ki; sevimli dostlarımız bu sıkıntılı süreçte yiyecek sıkıntısından kurtulsun hem de bir toplumsal bir bilinç oluşsun" dedi.