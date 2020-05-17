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Gaspçıyı takip etti polislere yakalattı

'da cep telefonunu gasp eden saldırganın izini süren bir kişi onu bir parkta buldu. Gaspçı iki defa kaçtı. İz süren mağdur, kaçış güzergâhını söylediği gaspçıyı polislere yakalattı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 14:54 Son Güncelleme: 17.5.2020 15:05 ABONE OL
Gaspçıyı takip etti polislere yakalattı

Olay, Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi Oruç Gazi Parkı'nda geçtiğimiz gün saat 06.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre; parktaki bankta uyuyan Erol Ş., bir kişinin cebinden cep telefonunu almaya çalıştığını fark etti. Gaspçı, kendisini tutan ve aralarında boğuşma yaşanan Erol Ş.'yi yumruk atarak darp etti ve cep telefonuyla kaçtı. Erol Ş. o esnada kendisine doğru yaklaşan polislerin aracını durdurdu ve olayı anlatarak şikayetçi oldu. Hem polisler hem de Erol Ş., kaçan gaspçının peşine düştü.

İKİNCİ DEFA KAÇMAYI BAŞARDI

Parkları dolaşarak kendisini gasp eden ve kaçan saldırganı arayan mağdur Erol Ş., gaspçıyı Saraçhane Parkı'nda buldu. Erol Ş., çaldığı cep telefonuyla uğraştığını gördüğü gaspçıya doğru hamle yaparak cep telefonunu almak istedi fakat gaspçı Erol Ş.'yi iterek ikinci defa kaçmayı başardı.

Mağdur Erol Ş. bu kez polisleri aradı ve yine olayı bildirdi. Erol Ş. gaspçının kaçtığı güzergahı da polislere söyledi. Çok sayıda kişiyi cep telefonlarını çalarak ve gasp ederek mağdur ettiği iddia edilen Cezayirli gaspçı Ahmed H. (28), Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yakalandı. Erol Ş.'nin cep telefonu da kendisine teslim edildi. Gözaltına alınan ve Erol Ş. tarafından teşhis edilen saldırgan Ahmed H., Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gaspçıyı takip etti polislere yakalattı
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