Hilal bebek için kemik iliği aranıyor

İzmir'inBornova ilçesinde yaşayan Yunus- Yeşim Yıldız çiftinin ilk çocukları 1.5 yaşındaki Hilal'e, rahatsızlanmasının ardından başvurdukları Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. Doktorlar, hastanede tedavi altına aldığı Hilal bebeğin kemik iliği nakli olmasına karar verdi. Sıhhi tesisatçılık yapan baba, kızı için uygun iliğin bulunması için memleketi Kağızman ilçesinde ve İzmir'de, çok sayıda kişinin kök hücre bağışında bulunması için Türk Kızılaya başvurmasını sağladı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle hastanede tedavi olan kızını günlerdir göremeyen baba, hastanenin önünde gelecek güzel haberleri bekliyor. Baba Yıldız, kızını yaşatmak için eşiyle birbirlerine söz verdiklerini belirterek, "Hastaneye ilk geldiğimizde orta risk seviyesindeydi kısa sürede yüksek risk grubuna girdi. Doktorlar kemik iliği nakli yapmaya karar verdi. Nakil olmazsa hayati tehlikesi söz konusu" dedi. Yıldız, "Kızımız için şimdiye kadar 400 kişinin kök hücre bağışçısı olmasını sağladık. Kızımız için yola çıktık ama artık tüm hasta çocuklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.