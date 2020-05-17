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İnceleme yaptığı termal suya düşen profesör yandı

’nin Sarayköy ilçesindeki kaynaklarında yaşanan ani yükselişin nedenini araştırmak için bölgeye giden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı yaklaşık 82 dereceyi bulan termal suyun içine düşerek yaralandı. Profesörün bacaklarında ikinci derece yanık oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 19:16 ABONE OL
İnceleme yaptığı termal suya düşen profesör yandı

Olay, Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki termal su kaynaklarında ani yükselişler meydana gelmiş ve bölge sakinleri sıcaklığın arttığını göstermek için suyun içerisinde yumurta dahi haşladı.

Yaşanan sıcaklık değerinin nedenini öğrenmek için Jeoloji Mühendisleri Odası ile bölgeye giden Kumsar inceleme yaptığı sırada zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 82 derece sıcaklıktaki suyun içerisinde düşerek ayaklarında ikinci derece yanık oluştu. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumsar'ın tedavisi devam ediyor.

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İnceleme yaptığı termal suya düşen profesör yandı
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