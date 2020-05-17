Instagram şifre yenileme işlemi! Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır?

Instagram, en yaygın kullanılan sosyal medya ağı olarak dikkat çekiyor. Türkiye ve dünya zerinde birçok kişi günün büyük bir bölümünü hesabında geçiriyor. Güvenlik seviyesini arttırmak ya da şifresini unutanlar Instagram şifre yenileme işlemi için araştırmalar yapıyor. İlk kez Instagram şifre değiştirme işlemi yapacak olan kişiler en ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Instagram şifre yenileme veya diğer adı şifre değiştirme yapmak için izleyeceğiniz adımlar için detayları incelemeye başlayabilirsiniz.

Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır?

Instagram hesabınızın şifresini değiştirebilmeniz için öncelikle mail adresinizi veya kayıt olduğunuz telefon numarasını mutlaka bilmeniz gerekir. Bu iki bilgiye de sahip değilseniz hesabınızın şifresini değiştirmez ve bir daha hesabınıza erişemeyebilirsiniz. Mail adresi ile telefon numarasını biliyor iseniz şifre değiştirme işlemini oldukça kolay şekilde yapabilirsiniz.

Instagram şifre değiştirmek için;

Mail adresiniz ya da telefon numaranız ile birlikte önceki şifrenizi girerek hesaba giriş yapın.

Hesabınızda sağ tarafta bulunan ayarlar sekmesine tıklayın.

Şifre değiştir penceresini seçin.

Bu kısımda önceki şifrenizi ve yeni koyacağınız şifreyi yazarak Instagram şifre değiştirme işlemini yapabilirsiniz.

Instagram Ne Zaman Kuruldu?

Instagram, 5 Ekim 2010 tarihinde kullanıcıların hizmetine açıldı. O tarihten bu yana uygulamaya gelen birçok yeni özellik sayesinde kullanıcı sayısı giderek arttı. Instagram şu an en çok kullanılan sosyal medya ağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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