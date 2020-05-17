İslam'a ve Hz. Muahammed'e hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez gözaltına alındı

Fotoğrafçı-Yazar olarak bilinen Fırat Erez, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyeti, Hz. Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan bir paylaşımda bulundu. Dini değerleri hiçe sayan provokatör Antalya Emniyet'inin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alındı.

KENDİSİNE GELEN TEPKİLERİ ALINTILADI, HAKARETE DEVAM ETTİ

Daha sonra kendisine gelen tepkileri alıntılayarak daha da haddini aşan Erez, İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan açıklamalarına devam etti.



İşte Erez'in o skandal paylaşımlarından birkaçı;













TEPKİ YAĞDI

Erez'in ağza alınmayacak ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Skandal ifadelerin ardından Erez, bugün Antalya Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

PROVOKATÖR FIRAT EREZ KİMDİR?

Fırat Erez, 1964 yılında Aydın'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Deniz Biyolojisi mezunudur. 1987 yılından itibaren profesyonel reklam fotoğrafçılığı yapmaktadır. Fotoğrafçı-Yazar Fırat Erez, yıllarca solun farklı fraksiyonları içinde yer almış bir isimdir. Erez, Antalya'da yaşamaktadır. Reklam fotoğrafçılığı yapan Erez'in sosyal medyada ki hakaret içerikli paylaşımları tepki toplamaya devam ediyor. Erez'in ağza alınmayacak ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.