Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde var? İller arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele çerçevesinde alınan bir karar da 30 ilimizde ve Zonguldak'taki şehirler arası seyahat yasağı olmuştu. Bu kapsamda; Kovid-19 vakasına en çok rastlanan ilimiz olan ve ülkede salgının merkez üssü olarak ifade edebileceğimiz İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu vatandaşların son dönemde adeta gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilimizde daha şehir dışı kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. Bu açıklama ardından Normalleşme Planı uygulamaya geçerken ve ülkemizde vaka sayılarında durgunluk gözlemlenirken İstanbul'da giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Merak ediliyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı kalkan iller hangileri? İşte konuya dair tüm son dakika haberleri ve detaylar…

İSTANBUL'DA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

11 Mayıs 2020 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası 9 ilimizde daha şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi. Bu açıklama sonrasında İstanbul'da giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu karar ilk olarak 30 büyük şehir ve Zonguldak ilimizi kapsıyordu. Ancak sonrasında normalleşme planı çerçevesinde bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırıldığı açıklamaları peş peşe geldi.

İşte tüm detaylar...