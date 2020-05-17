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hangi illerde var? İller arası giriş çıkış ne zaman kalkacak?

Corona virüs ile mücadele kapsamında birçok ilimizde uygulanan ; bazı illerde kaldırılırken öte yandan binlerce vatandaş 'da ne zaman kalkacak sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Normalleşme Planı çerçevesinde yapılan açıklama ile ilk zamanlarda büyükşehir statüsüne sahip 30 ilimiz ve Zonguldak illerinde uygulanmakta olan kısıtlamada değişiklik yapılarak 9 ilimizde daha giriş çıkış engeli kaldırılmıştı. Buna göre; salgının ilk günlerinden itibaren en yoğun vaka sayısının bulunduğu İstanbul'da şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak? İşte kalkan illerimiz ve konuya dair tüm gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 09:24 Son Güncelleme: 17.5.2020 09:24 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde var? İller arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele çerçevesinde alınan bir karar da 30 ilimizde ve Zonguldak'taki olmuştu. Bu kapsamda; Kovid-19 vakasına en çok rastlanan ilimiz olan ve ülkede salgının merkez üssü olarak ifade edebileceğimiz 'da ne zaman kalkacak? Sorusu vatandaşların son dönemde adeta gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilimizde daha şehir dışı kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. Bu açıklama ardından Normalleşme Planı uygulamaya geçerken ve ülkemizde vaka sayılarında durgunluk gözlemlenirken İstanbul'da giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Merak ediliyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı kalkan iller hangileri? İşte konuya dair tüm haberleri ve detaylar…

İSTANBUL'DA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

11 Mayıs 2020 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası 9 ilimizde daha şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi. Bu açıklama sonrasında İstanbul'da giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu karar ilk olarak 30 büyük şehir ve Zonguldak ilimizi kapsıyordu. Ancak sonrasında normalleşme planı çerçevesinde bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırıldığı açıklamaları peş peşe geldi.

İşte tüm detaylar...

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Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde var? İller arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
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