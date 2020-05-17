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ne zaman? Mübarek Kadir Gecesi'ne ne kadar, kaç gün kaldı?

ne zaman? Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Kuran’ı Kerim’in vahyedilmeye başlandığı gece olarak anılan Kadir Gecesi, Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu önemli ve anlamlı güne sayılı günler kaldı. Yapacağı ibadetler ile Kadir Gecesi’ni en verimli şekilde geçirmek isteyenler “Kadir Gecesi ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, bu önemli gecede yapılacak ibadetler nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 12:09 ABONE OL
Kadir Gecesi ne zaman? Mübarek Kadir Gecesi'ne ne kadar, kaç gün kaldı?

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan 'ne sayılı günler kala, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Sema kapılarının açılıp dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gece, dua ve ibadetler ile geçecek. Corona virüsü salgını sebebiyle camilerde cemaatle ibadetin, toplu iftarların yapılamadığı bu Ramazan ayının bitmesine yakın Kadir Gecesi'ni evinde ibadet ederek geçirmek isteyenler için Kadir Gecesi ne zaman, yapılacak ibadetle nelerdir sorularını yanıtladık. Kadir Gecesi hangi gün? İşte ayrıntılar…

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KADİR GECESİ İBADETLERİ!

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde izole olan vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirmek istiyor. Buna göre; nelerdir? ? İşte önemi ve anlamı!

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Kadir Gecesi ne zaman? Mübarek Kadir Gecesi'ne ne kadar, kaç gün kaldı?
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