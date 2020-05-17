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Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrası kahvehane ve kafelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Kahvehaneler ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, kahvehanelerin ve kafelerin faaliyetleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulmuştu. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılması ile beraber bu yerlerin ne zaman açılacağı da merak ediliyor. Peki, 2020 ? Kafelerin açılma tarihi belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 09:21 Son Güncelleme: 17.5.2020 09:21 ABONE OL
Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrası kahvehane ve kafelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Ülkemizde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin ve kafelerin faaliyetleri geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile beraber kafelerin ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı da merak konusu. Gerek işletme sahipleri gerekse vatandaşlar 'Kahvehaneler ve kafeler ne zaman açılacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

KAHVEHANELER VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIR?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

Hedef 12 Haziran’da camilerde namaz

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Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrası kahvehane ve kafelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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