Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Kargo ile ticaretine suçüstü

'nın Alaşehir ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis, kargo ile gerçekleştirilen sevkiyatını ortaya çıkardı. 2 kilo esrar ele geçirilirken, kargoyu teslim alan 3 kişi suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 22:35 ABONE OL
Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis, kargo ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 2 kilo esrar ele geçirilirken, kargoyu teslim alan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kargo şirketi ile esrar sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, kargo firmasının şubesini izlemeye başladı. Bu sırada, H.I.(39), E.B.(39) ve M.Y.(24) isimli şüpheliler içerisinde uyuşturucu bulunan kargoyu almaya geldi. Şüpheliler kargoyu teslim aldıkları sırada, polis ekipleri suçüstü yaptı.
Operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen esrar maddesi ise polis ekipleri tarafından imha edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA