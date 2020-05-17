Kızını öldüren cani baba, canına kıydı

GAZİANTEP'TE, bir ay önce 9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren Müslüm Aslan, vicdan azabına dayanamayınca cezaevinde intihar etti. Gaziantep'te eşi Rukiye Aslan'ı boğazından yaraladığı için tutuklanan Müslüm Aslan, geçen kasımda tahliye oldu. Ancak 17 Nisan'da, bu kez de çocukları Ceylan (9), Yusuf İlker (7), Bünyamin'i (5) hortumla dövdü. Çocuklardan, yediği dayak nedeniyle ağır yaralanan ve ihbar üzerine eve gelen polisler ile sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Ceylan Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.Olaydan sonra kaçtığı parkta polis tarafından yakalanan Müslüm Aslan, tutuklandı. Aslan, önceki gece tek başına kaldığı koğuşta, ranzayı dik konuma getirip çarşafla kendini asarak intihar etti. Aslan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.