Köyde hayat var

Şile köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar işlerine devam ediyor. Asırlık çınarlar bahçelerinin tarlalarının bakımını yapıyor, koyunlarını keçilerini besliyor. Karantina günlerini apartman köşelerinde, dört duvar arasında değil Şile'nin birbirinden güzel köylerinde geçiren insanların İstanbullulara bir de çağrısı var: Virüsü hep birlikte yendikten sonra herkesi Şile'ye bekleriz.: Burada hava temiz, ormanla içi içeyiz. Siz de şehirlerden kurtulun doğayla iç içe yaşayın.Tek başına yaşıyorum. Çocuklarım İstanbul'da. Bahçeme soğan, sarımsak, maydanoz ve pırasa ektim.. Koronavirüs hayatımı hiç etkilemedi. Benim hayatım bu bahçe. Sabah kalkarım bahçeye çıkarım akşama kadar günüm bahçede geçer. Duyuyoruz insanlar hastalanıyor ama bizim köyde yok.Şile halkı bu süreci bağında, bahçesinde geçiriyor. Sokağa çıkma yasağının en iyi uygulandığı ilçelerden biriyiz. Köylerimizi sürekli kontrol altında tuttuk. Yasakların kalkması sonrası Şile'de turizm potansiyeli tekrar ve doğru kullanmak için de çalışmalara başladık.