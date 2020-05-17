Önce keşif sonra soygun

İSTANBUL Beylikdüzü'nde müşteri gibi bankalara girerek keşif yapan ve yüklü miktarda para çeken kişileri tespit ederek paralarını gasp eden bir kişi yakalandı. Son olay, Yakuplu mahallesinde 14 Mayıs'ta meydana geldi. Mağdur A.R.Ö. (30) kendisini takip eden Beraat D.'nin (29) saldırısına uğradı. Saldırgan bankadan para çeken A.R.Ö.'ye "Arabanı neden buraya park ettin" deyip saldırdı ve bankadan çektiği 67 bin lirayı gasp etti. "Yağma" ve "gasp" suçlarından dolayı emniyetten adliyeye sevk edilen şüpheli Beraat D. cezaevine gönderildi.