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Önce keşif sonra soygun

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Önce keşif sonra soygun
İSTANBUL Beylikdüzü'nde müşteri gibi bankalara girerek keşif yapan ve yüklü miktarda para çeken kişileri tespit ederek paralarını gasp eden bir kişi yakalandı. Son olay, Yakuplu mahallesinde 14 Mayıs'ta meydana geldi. Mağdur A.R.Ö. (30) kendisini takip eden Beraat D.'nin (29) saldırısına uğradı. Saldırgan bankadan para çeken A.R.Ö.'ye "Arabanı neden buraya park ettin" deyip saldırdı ve bankadan çektiği 67 bin lirayı gasp etti. "Yağma" ve "gasp" suçlarından dolayı emniyetten adliyeye sevk edilen şüpheli Beraat D. cezaevine gönderildi.
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Önce keşif sonra soygun
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