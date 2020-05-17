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Papağan operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Papağan operasyonu
İSTANBUL Kartal'a bağlı Cevizli mahallesinde gümrük kaçağı papağan operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bir adreste uluslararası CITES sözleşmesine aykırı olarak internet üzerinden hayvan satışı yapıldığını tespit etti. Adrese müşteri rolünde girdi. Adreste 66 adet Jako ve Pakistan papağanı, 6 Jako ve Pakistan papağanı yumurtası bulundu. Şüpheli Latif T. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Papağanlar muhafaza altına alındı.
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Papağan operasyonu
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