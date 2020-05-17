SON DAKİKA HABERİ: Restoranlar, kafeler, oteller ve lokantalar ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılış tarihi belli oldu!

Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında pek çok işletme geçici süreliğine kapatılmıştı. İkinci döneme geçilirken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada, Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili gelen son dakika bilgisine göre, otellerin ve sadece paket servis yapmaların izin verilen restoranların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

RESTORANLAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların ve otellerin açılış tarihi;