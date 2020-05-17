Sahte isimli kişi cezaevi firarisi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVİD-19 tedbirleri ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Mayıs'ta gece saat 02:30 sıralarında Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde il giriş çıkış noktasında durdurulan bir aracın içindeki şahısların yapılan kontrollerinde Saadettin T. (34), Aziz K. (18) ve M.K. isimli şahısların giriş çıkış izin belgeleri bulunmadığı, şoför koltuğundaki Sadettin T. isimli şahsın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Şahsa trafik yönünden 4 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

SAHTE KİMLİK BEYAN EDEN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Araçta bulunan diğer şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapan ekipler; 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 56 bin 200 TL para, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden, Saadettin T. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kendisini ilk anda M.K. olarak tanıtan şüpheli şahsın asıl isminin G.E. olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca şüpheliler Aziz K. ve G.E. isimli şahısların her birine 20 yaş altı kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 1000 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Aziz K. adli makamlarca serbest bırakıldı. G.E. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.