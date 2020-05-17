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Sahte polis yağmalarken yakalandı!

Tanıştığı genç kadını evine götürüp, cüzdanındaki parayı yağmalamak isteyen şahıs, cüzdandan para çıkmayınca polis kimliğini gösterip, genç kadını bankaya götürdü. ATM’de üniformalı polisleri gören genç kadın, çığlık atarak yardım isteyince, şahsın sahte polis olduğu ortaya çıktı. Sahte polis tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 17.5.2020 15:41 Son Güncelleme: 17.5.2020 16:00 ABONE OL
Sahte polis yağmalarken yakalandı!

Taner O., geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bir kadınla tanıştı. Genç adam, randevulaştığı kadını evine davet etti. İkilinin buluşmalarından kısa bir sonra, genç adam iddiaya göre, genç kadının cüzdanınızdaki paraları istedi. Kadının cüzdanında para bulamayan Tamer O., cüzdanından çıkarttığı polis kartıyla genç kadını ATM'ye götürmek istedi. Tutuklanacağını zanneden genç kadın, ATM'den para çektiği sırada yanına üniformalı iki polis memuru geldi.

PARA ÇEKTİRMEK İÇİN BANKAYA GÖTÜRDÜ

Genç kadının hareketlerinden şüphelenen polisler, genç kadına yöneldi. Bu sırada Taner O.'nun kendisini yağmaladığını haykırınca polisler, olaya müdahale etti. Tamer O. İse polis kimliğini gösterip, genç kadının yalan söylediğini ileri sürdü. Genç kadının şikâyeti üzerine karakola götürülen Tamer O.'nun polis kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan Tamer O., 'Asıl dolandırılan benim. Kadın benden para istedi ve bende kendisine para verdim. Paramın üstünü ise bankadan para çekip verebileceğini söyledi. O sebeple ATM'de onun yanındaydım' dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık, Taner O.'nun ifadelerini suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Genç kadının mesajları delil olarak gösterilince, Tamer O., 'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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Sahte polis yağmalarken yakalandı!
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