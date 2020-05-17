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SORGULAMA! Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi formu doldurma ve alma işlemleri

nasıl ve nereden alınır? ? soruları son günlerde arama motoru üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok ilimizde şehirler arası giriş çıkış yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde 9 ilimizde şehir dışına çıkma yasağı kaldırıldığı belirtilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 şehirde uygulamanın devam ettiği açıklandı. Şehirler arası seyahat yapılması için de İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar açıklanırken başvuru işlemlerinin nasıl, nereden yapılacağı da duyuruldu. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da bir an önce E Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. Peki, 2020 seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç güne çıkar? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! İşte, ALO 199 hattı ve seyahat izin belgesi başvuru sonucu E Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.5.2020 13:23 Son Güncelleme: 17.5.2020 13:23 ABONE OL
SEYAHAT İZİN BELGESİ SORGULAMA! Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi formu doldurma ve alma işlemleri

Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerimizde kalktı? Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada 24 ilimizde uygulanan şehirler arası giriş çıkış yasağının 9 ilimizde kaldırıldığı belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 şehirde uygulamanın devam ettiği açıklandı. Çeşitli nedenlerden dolayı bu 15 ilimizde giriş çıkış yapmak isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'ndan almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun akabinde, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen yurttaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi alma başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE KAÇ GÜNE ÇIKAR? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;

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SEYAHAT İZİN BELGESİ SORGULAMA! Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi formu doldurma ve alma işlemleri
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