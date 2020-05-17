SON DAKİKA HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadele de birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, ikinci dönemde 65 yaş üstü yaşlılar, belirlenen gün ve saatler aralığında sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor? Hafta içi Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi. Bu durumla beraber binlerce vatandaş konuya dair yayınlanan genelge detaylarını merakla araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni saatleri değişti mi? İşte gelen son dakika haberi sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bir süredir uygulanmaya devam eden kronik hasta ve yaşlılardaki dışarı çıkma kısıtlaması yarın 17 Mayıs tarihinde belirlenen saat aralıklarında izinli olacak. Bu durumla beraber binlerce vatandaş bugün yoğun olarak 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sorusuna yanıt aradı.

İşte yapılan değişiklik sonrası yaşlıların sokağa çıkma saatleri…