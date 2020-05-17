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HABER: ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ülkemizde corona virüs tedbirleri kapsamında ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilmişti. Koronavirüs ile mücadelede birinci dönemin sona ermesi ile birlikte gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bu adımlar arasında 65 yaş üstü vatandaşların belirlenen gün ve saatler aralığında dışarı çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri üzerine bir takım değişiklikler yapıldığı duyuruldu. Hafta içi Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri gerçekleştirilecek olan 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı izninde değişikliğe gidildi. Peki, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:40 Son Güncelleme: 17.5.2020 10:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara getirilmişti. Salgın ile mücadele de birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, ikinci dönemde 65 yaş üstü yaşlılar, belirlenen gün ve saatler aralığında sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor? Hafta içi Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi. Bu durumla beraber binlerce vatandaş konuya dair yayınlanan genelge detaylarını merakla araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni saatleri değişti mi? İşte gelen sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bir süredir uygulanmaya devam eden kronik hasta ve yaşlılardaki dışarı çıkma kısıtlaması yarın 17 Mayıs tarihinde belirlenen saat aralıklarında izinli olacak. Bu durumla beraber binlerce vatandaş bugün yoğun olarak 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sorusuna yanıt aradı.

İşte yapılan değişiklik sonrası yaşlıların sokağa çıkma saatleri…

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SON DAKİKA HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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