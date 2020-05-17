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HABERİ - Bayramda olacak mı, var mı? 'nda sokağa çıkma yasağı yapılacak mı?

Ramazan ayının sonuna gelmemizle beraber binlerce kişi "Bayramda olacak mı?" sorusuna dair gelecek olan açıklamasını beklemeye başladı. Son dönemin bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu konuyla ilgili olarak araştırmalar sürerken bilindiği üzere ülkemizdeki salgın nedeniyle resmi tatil ve bayramlarda dışarı çıkma kısıtlaması uygulanarak salgının yayılım hızını düşürmek amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası resmi açıklama beklenirken henüz yetkili isimlerden bir açıklama bulunmuyor. Buna göre; Tüm internet aracılığı ile "Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırırken haberimizde tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Peki, Bayram'da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 18:07 Son Güncelleme: 17.5.2020 18:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yapılacak mı?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle resmi tatillerde uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması için şimdi ise gözler olacak mı? sorusuna çevrildi. Bununla ilişkili olarak yapılacak açıklamaları beklenirken geçtiğimiz hafta başında uygulanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kısıtlamaların devamlılığının olacağı yönündeki açıklamalarının ardından vatandaşlar yakın zamandaki Ramazan Bayramı için de yasağın olmasını bekliyor. Konuya ilişkin olarak henüz resmi bir bilgi bulunmasa da internet aracılığı ile gün içerisinde "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" şeklindeki sorular sorgulatılmayı sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuya ilişkin son dakika haberleri ve tüm detaylar…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu ile beraber Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlama sürerken öte yandan son günlerin en çok merak edilen konusu Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama için şimdi gözler yetkili isimlere çevrildi.

Peki, Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar….

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SON DAKİKA HABERİ - Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yapılacak mı?
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