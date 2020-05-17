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haberi: Yarın var mı, ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı ile beraber yapılacağı olarak duyurulan 4 günlük ne zaman bitecek sorusu kısıtlama kapsamındaki illerde yaşayan vatandaşların gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Salgının ülkemizde görülmesinin ardından alınan tedbirlerden biri de haftasonları gerçekleşen dışarı çıkma kısıtlaması olmuştu. İki günlük süren bu kısıtlama sürecine vatandaşlar alışırken bu hafta ise Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs tarihinin Salı gününe denk gelmesi dolayısıyla yasak süresi birleştirilerek 4 güne çıkartıldı. Bu durumla beraber vatandaşlar Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, yarın devam edecek mi? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika yayınlanan genelgenin detayları…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 20:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

haberi: Cuma gece yarısı itibarıyla 15 ilde uygulanmaya başlanan 4 günlük ne zaman bitiyor sorusu vatandaşların gündemine geldi. Normal şartlarda bir süredir hafta sonları uygulanan bu kısıtlama 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirilerek dört gün boyunca uygulanacak. Salgının ilk günlerinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimizde ve Zonguldak'ta uygulanan kısıtlama bu kez yalnızca 15 ilimizi kapsıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile beraber kamuoyu ile tüm detaylar paylaşılmıştı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesine ilişkin tüm detaylar…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşlar uzun süredir yalnızca haftasonu gerçekleşen kısıtlama nedeniyle bugün akşam saatlerinden itibaren bir sorunun yanıtını merak etmeye başladı. "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu yoğun olarak yanıt ararken öte yandan kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

İşte konuya dair detaylar…

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Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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