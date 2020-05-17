Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Son dakika haberi: Cuma gece yarısı itibarıyla 15 ilde uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu vatandaşların gündemine geldi. Normal şartlarda bir süredir hafta sonları uygulanan bu kısıtlama 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirilerek dört gün boyunca uygulanacak. Salgının ilk günlerinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimizde ve Zonguldak'ta uygulanan kısıtlama bu kez yalnızca 15 ilimizi kapsıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile beraber kamuoyu ile tüm detaylar paylaşılmıştı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesine ilişkin tüm detaylar…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşlar uzun süredir yalnızca haftasonu gerçekleşen kısıtlama nedeniyle bugün akşam saatlerinden itibaren bir sorunun yanıtını merak etmeye başladı. "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu yoğun olarak yanıt ararken öte yandan kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

İşte konuya dair detaylar…