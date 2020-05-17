17 Mayıs Pazar bugün marketler ve fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hafta sonu marketler ve fırınlar çalışıyor mu?

Corona virüsü nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta da 15 ilde uygulanıyor. Bu illerin hangileri olduğu birçok vatandaş tarafından araştırılırken, sokağa çıkma yasağında bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı da en çok merak edilen sorular arasında yer almakta. Corona virüsü pandemisinin erken dönemlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından farklı olarak, çoğu ilde, kısıtlamalar kaldırıldı. Aynı zaman, 19 Mayıs tarihine kadar sürecek olan 4 günlük bir yasak olduğu için, market çalışma saatleri ile ilgili de kritik bir düzenleme, bugün sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına dahil edildi. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 16 Mayıs Cumartesi yani bugün marketler açık mı, fırınlar ve eczaneler çalışıyor mu? Haberimizde, market çalışma saatleri yer almaktadır.

16-19 MAYIS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Bu haftaki yeni genelgeye göre daha geç kapanacak! Peki, marketler saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfou kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs'ta marketler açık mı?