SON DAKİKA HABERİ - 17 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin 17 mayıs koronavirüs tablosu her gün son dakika olacak Bakan Fahrettin Koca tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; Son 24 saatte 42 bin 236 vatandaşımıza Kovid-19 testi yapılırken, bu testlerden çıkan pozitif hastalarla beraber toplam vaka sayısı 148 bin 67 oldu. 41 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 4 bin 96'ya yükseldi. 16 Mayıs Cumartesi günü iyileşen 2 bin 4 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Kontrollü sosyal hayat mottosunu her fırsatta vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakalardaki kısmi artışın yaşandığını ifade etti. Bununla beraber vatandaşlar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber "Bugün Türkiye corona virüs vaka, ölü, iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 17 Mayıs Türkiye corona tablosu ile vaka sayısı ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Ülkemizdeki son durumu geçtiğimiz gün paylaşan Bakan Koca; "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." İfadelerini kullanmıştı.

17 MAYIS 2020 TÜRKİYE KORONA TABLOSU!

Bakan Koca tarafından bugün yapılan açıklama şöyleydi; "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. "

İşte 17 Mayıs tablosu…