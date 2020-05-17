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SON DAKİKA HABERİ - 2020 corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? corona tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!

Ülkemizdeki Kovid-19 salgınına dair son dakika gelişmeleri her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmaya devam ediyor corona virüsü vaka ve ölü sayısını içeren günlük tablo ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından hız kazandı. Geçtiğimiz güne dair verileri her zaman olduğu gibi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca; yoğun bakım hasta sayısında ve ülkede koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarında düşüş yaşandığını ifade ederken iyileşme hızında ise yavaşlama söz konusu olduğunu vurguladı. Ve vatandaşlara evde kalmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Bu açıklama ile beraber, ülkede toplam pozitif hasta sayısının 148 bin 67 kişiye yükseldiği görülüyor. Vatandaşlar an itibarıyla " Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 17 Mayıs Türkiye corona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 19:36 Son Güncelleme: 17.5.2020 19:36 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - 17 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!

corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin koronavirüs tablosu her gün son dakika olacak Bakan Fahrettin Koca tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; Son 24 saatte 42 bin 236 vatandaşımıza Kovid-19 testi yapılırken, bu testlerden çıkan pozitif hastalarla beraber toplam vaka sayısı 148 bin 67 oldu. 41 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 4 bin 96'ya yükseldi. 16 Mayıs Cumartesi günü iyileşen 2 bin 4 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Kontrollü sosyal hayat mottosunu her fırsatta vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakalardaki kısmi artışın yaşandığını ifade etti. Bununla beraber vatandaşlar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber "Bugün Türkiye corona virüs vaka, ölü, iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 17 Mayıs Türkiye corona tablosu ile vaka sayısı ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Ülkemizdeki son durumu geçtiğimiz gün paylaşan Bakan Koca; "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." İfadelerini kullanmıştı.

17 MAYIS 2020 TÜRKİYE KORONA TABLOSU!

Bakan Koca tarafından bugün yapılan açıklama şöyleydi; "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. "

İşte 17 Mayıs tablosu…

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SON DAKİKA HABERİ - 17 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!
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